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Есть ли шансы у брестского «Динамо» завоевать медали чемпионата Беларуси?

  • 17.03.2017, 14:27
Александр Цвечковский

Многие эксперты возлагают надежды на брестчан, в связи со сменой владельца клуба.

Известный белорусский комментатор Александр Цвечковский выразил мнение, что брестское «Динамо» не повторит печальную историю «Белшины», пишет «Трибуна». В то же время вряд ли сразу завоюет медали чемпионата Беларуси:

«Думаю, с точки зрения денег повторения истории с «Белшиной» не будет. В Бресте все гораздо более основательно выстроено. А вот с точки зрения результата могут быть вопросы. Не факт, что даже при наличии денег «Динамо» сходу сможет претендовать на медали чемпионата Беларуси. Для побед одних финансов недостаточно, нужно переделать менталитет игроков. Набор сильных футболистов — еще не команда. Журавель только начал ее создавать», – сказал Цвечковский.


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