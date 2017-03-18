Искусство налогообложения в отдельно взятом районе Беларуси Сергей Аржанцев, 6tv.by

18.03.2017, 23:13

Фото: Railwayz.info

Действующая налоговая система и расходование налогов – самая настоящая тайна для белорусов.

На Национальном правовом Интернет-портале разместили подборку правовых актов Республики Беларусь, опубликованных c 10 марта по 16 марта 2017 г. В перечне этих документов обнародовано решение Климовичского районного «cовета депутатов» «О районном бюджете на 2017 год». Анализ бюджета позволяет сделать вывод, что в нашей стране наиболее развитым

Решение Климовичского районного «совета депутатов» устанавливает, что по итогам 2017 года районный бюджет будет выполнен с профицитом в сумме 42000 руб. Таким образом, ожидается, что доходы превысят расходы, а бюджетных поступлений хватит на все запланированные нужды и потребности района. Как известно, профицит свидетельствует об успешном проведении экономической политики, но может ли Климовичский район подтвердить это правило? Думается, что нет, ведь регион уже много лет является хронически дотационным, так что успешность проводимой здесь экономической политики под вопросом.

Отдельно стоит поговорить про способы пополнения районного бюджета. Действующая в Беларуси налоговая система и последующее расходование налогов представляют собой самую настоящую тайну для рядовых белорусских граждан. Зачастую даже обнародованные сведения не дают ответа на то, куда уходят наши деньги. Рассмотрим для подтверждения бюджет Климовичского района на 2017 год.

Доходная часть бюджета в текущем году будет пополняться за счет многочисленных и самых разнообразных налогов. С некоторыми из них знакомы все, это подоходный налог с физических лиц, налоги на доходы и прибыль, налоги на собственность, земельный налог и т. п. Есть, кстати, отдельный налог за владение собаками, в Климовичах по этой статье запланировано собрать 637 руб.

Одновременно в районном бюджете прописан целый ряд налогов и сборов, о предназначении которых можно только догадываться. Судите сами, в бюджете отдельной строкой идут налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг). Тут же – другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг). Есть еще специальные сборы, пошлины. А также налоги и сборы на отдельные виды деятельности. И отдельно прописаны, во-первых, другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы. И, во-вторых, иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы.

Понять, что это за сборы, пошлины и налоги абсолютно невозможно. Очевидно, что налоговая система в Беларуси не является прозрачной для обычных граждан, то есть для подавляющего большинства налогоплательщиков. Люди не представляют, за что и на какие цели с них собирают деньги.

Напоследок еще один примечательный факт. В Беларуси планируются даже суммы штрафов, которые предполагается собрать за год. Так вот, решением Климовичского районного «совета депутатов» утверждено, что в 2017 году штрафы пополнят районный бюджет на 298162 руб. Но, скорее всего, штрафов соберут гораздо больше, ведь бюджетные показатели принято не просто выполнять, а перевыполнять.

Сергей Аржанцев, 6tv.by