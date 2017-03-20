закрыть
20 марта 2017, понедельник, 18:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Процедура «Брексита» официально начнется 29 марта

  • 20.03.2017, 15:10
  • 15,163

После официального уведомления о начале процесса выхода у Британии и ЕС будут два года на согласование условий.

Процесс выхода Великобритании из Европейского союза официально начнется 29 марта. Именно в этот день британский премьер-министр Тереза Мэй направит письмо руководству ЕС, в котором уведомит о намерении Британии воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Как заявил в понедельник пресс-секретарь Терезы Мэй, премьер уже сообщила главе Европейского Совета Дональду Туску о намерении направить официальное письмо именно в будущую среду.

Ранее британский парламент принял специальный закон, позволяющий кабинету министров начать процедуру так называемого «Брексита».

После официального уведомления о начале процесса выхода у Британии и ЕС будут два года на согласование условий «Брексита». Ожидается, что лидеры стран ЕС согласуют свои переговорные позиции к началу мая - после чего специальный представитель Евросоюза Мишель Барнье начет переговоры с Лондоном.


Мнение

Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич