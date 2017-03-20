Процедура «Брексита» официально начнется 29 марта 20.03.2017, 15:10

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После официального уведомления о начале процесса выхода у Британии и ЕС будут два года на согласование условий.

Процесс выхода Великобритании из Европейского союза официально начнется 29 марта. Именно в этот день британский премьер-министр Тереза Мэй направит письмо руководству ЕС, в котором уведомит о намерении Британии воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Как заявил в понедельник пресс-секретарь Терезы Мэй, премьер уже сообщила главе Европейского Совета Дональду Туску о намерении направить официальное письмо именно в будущую среду.

Ранее британский парламент принял специальный закон, позволяющий кабинету министров начать процедуру так называемого «Брексита».

После официального уведомления о начале процесса выхода у Британии и ЕС будут два года на согласование условий «Брексита». Ожидается, что лидеры стран ЕС согласуют свои переговорные позиции к началу мая - после чего специальный представитель Евросоюза Мишель Барнье начет переговоры с Лондоном.