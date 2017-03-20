В ЦУМе записываются в очередь, чтобы купить Ждуна 18 20.03.2017, 15:59

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В центральном универмаге Минска можно купить Ждунов сразу четырех цветов: серого, зеленого, синего и оранжевого.

Минчанин Виталий Гринь написал в Facebook о том, как попробовал купить игрушку «Пачакун» в ЦУМе. «Сказали, серого Ждуна нужно ждать, записывайтесь. Записался, жду Ждуна. Жду Ждуна, Карл!», – написал Виталий.

На 3-м этаже ЦУМа появились игрушки от белорусской фабрики «Мальвина», которые сделаны по мотивам популярного интернет-мема «Ждун». В белорусском варианте его зовут Пачакун. Стоит такая игрушка чуть больше 20 рублей, пишет citydog.by.

Как выяснилось, в ЦУМе можно купить Ждунов сразу четырех цветов: серого, зеленого, синего и оранжевого.

Как сообщили в ЦУМе, сейчас в наличии в секции игрушек есть Ждуны синего, оранжевого и салатового цветов. А вот серых уже давно разобрали – на них повышенный спрос.

– Если вы хотите именно серого, вы можете записаться, – предложили в ЦУМе. – Мы вам позвоним, когда они будут в наличии. Но пока не можем сказать, сколько придется ждать.

Для того чтобы «встать в очередь» на Ждуна, нужно сообщить работнице контактный телефон и свое имя. По словам сотрудницы отдела игрушек, Пачакунов расхватывают очень быстро.