10 фактов из истории, которые просто не укладываются в голове 8 20.03.2017, 16:35

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Существует так называемая «теория синхронистичности», которая говорит о том, что все события в истории так или иначе взаимосвязаны.

Adme.ru решил это проверить и подготовил 10 исторических фактов, которые просто не укладываются в голове.

Самому старому в мире дереву было уже 1000 лет, когда исчез последний мамонт

Фото: USFS Region 5/wikimedia

Самые старые деревья — бристлеконские сосны. В Белых горах Калифорнии растет такое дерево, которому больше 4000 лет. А совсем недавно нашли еще одно, возрастом более 5000 лет. Как считается, мамонты вымерли около 4000 лет назад.

Компания Nintendo была основана, когда строилась Эйфелева башня. В это же время еще не утихла история Джека-потрошителя

Фото: wikimedia

Японская игровая фирма Nintendo возникла 23 сентября 1889 года. Тогда она выпускала карточки для игры под названием «Ханафуда». В Париже в это время достраивался будущий символ Франции — Эйфелева башня. А в Лондоне стоял шум об одном из самых известных преступников — Джеке-потрошителе.

Первый велосипед появился позже первого паровоза

Кажется, что велосипед существовал всегда. Но на самом деле это относительно новое изобретение. Первая паровая повозка была представлена в 1797 году, а прообраз велосипеда был запатентован аж в 1818-м. То есть на 21 год позже.

Бренд Кока-кола всего на 31 год младше Италии

Фото: wikimedia

В 1861 году образовалось Королевство Италия. А ровно через 31 год, в 1892-м, появился первый напиток Кока-кола.

Гитлер, Сталин, Троцкий, Франц Иосиф и Фрейд в 1913 году жили в одном городе

Только представьте: Вена, теплый летний денек 1913 года. В небольшом кафе за столиком сидят Гитлер, Сталин и Фрейд, пьют чай и мирно беседуют о всяких пустяках. Такая встреча вполне могла произойти на самом деле.

Мало кто знает, но все эти известные люди жили в одном городе и совсем недалеко друг от друга. Троцкий и Гитлер регулярно посещали одно и то же кафе (Cafe Central). А в двух шагах от него было любимое кафе Фрейда (Cafe Landtmann). Сталин и Гитлер жили всего в часе ходьбы друг от друга и вполне могли встретиться.

Клеопатра жила ближе по времени к полету на Луну, чем к строительству пирамид

Фото: wikimedia

Знаменитая пирамида Хеопса — самая крупная из пирамид Древнего Египта — построена примерно в 2540 году до нашей эры. Клеопатра же жила ближе к нашему времени — в 69–30 годах до нашей эры. А высадка человека на Луну состоялась в 1969 году.

Чарли Чаплин умер в тот же год, когда возникла компания Apple

Фото: wikimedia/pixabay

Чарли Чаплин умер в 1977 году, в том же году была основана компания Apple.

Гарвардский университет был основан раньше, чем Исаак Ньютон опубликовал законы движения и гравитации

Фото: wikimedia

Гарвард был основан в 1636 году, почти на 50 лет раньше, чем Исаак Ньютон в 1687 году опубликовал свой труд «Principia Mathematica», в котором изложил свои законы движения и закон всемирного тяготения.

Между первым полетом братьев Райт и полетом на Луну прошло всего 66 лет

Наука развивается стремительными темпами, и эта скорость только увеличивается. Братья Райт совершили первый управляемый полет на аппарате в 1903 году. А уже в 1969 году нога человека ступила на поверхность Луны. А ведь прошло всего 66 лет!

Первый факс появился на 10 лет раньше изобретения телефона

На самом же деле первые устройства факсимильного аппарата появились еще раньше, но первый работающий коммерческий «факс» заработал на линии Париж-Лион еще в 1865 году и был он электромеханическим. А ровно через 10 лет, в 1875 году, Томас Уотсон и Александр Белл продемонстрировали работу первого мембранного телефона.