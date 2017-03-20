Назначен новый глава Беларусбанка 8 20.03.2017, 17:45

Виктор Ананич сменил на посту Сергея Писарика.

Виктор Ананич назначен главой ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили БелТА в пресс-службе банка.

"В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта", - рассказали в пресс-службе.

До настоящего времени Виктор Ананич являлся начальником Могилевского областного управления банка. Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО "АСБ Беларусбанк" от 19 декабря по соглашению сторон.