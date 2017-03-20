Директор ФБР подтвердил расследование вмешательства России в выборы 20.03.2017, 18:13

Спецслужбы США в секретном порядке проинформируют лидеров Конгресса о ведущемся расследовании.

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что спецслужбы США ведут расследование вмешательства России в президентскую избирательную кампанию в 2016 году. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США, которые проходят в Вашингтоне, передает «Радио Свобода».

Коми сообщил, что обычно ФБР не подтверждает, что происходит расследование. Однако в исключительных случаях такое возможно и в данном случае такое исключение делается. Коми подтвердил, что будет дана оценка имевшему место вмешательству. Он сообщил, что все обстоятельства ведущегося расследования будут секретными, и он не будет сообщать, кто в этом участвует. Коми сказал, что ФБР в секретном порядке проинформирует лидеров Конгресса о ведущемся расследовании.

Во вступительном слове конгрессмен Девин Нунес заявил, что в ходе расследования следует выяснить, кто передавал секретную информацию России. Нунес призвал всех, кто имеет информацию относительно обсуждаемого вопроса представить её комитету по разведке.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф сообщил во вступительном слове, что иностранная держава, Россия, вмешивалась в ход избирательной компании в США в 2016 году, используя компьютерные взломы и утечки секретной информации.

Шифф отметил, что "русские успешно вмешивались в американскую демократию и сделали это не впервые и будут продолжать это делать в том числе и в Европе". Шифф призвал выяснить, как это делается и заявил, что "пока мы не поймем, как они делают это, мы сможем винить в происходящем только самих себя". Шифф подчеркнул, что многое об участии России неизвестно в том числе и то, как во вредоносных действиях участвовали граждане США. Важным вопросом будет выяснить правильно ли действовало правительство в отношении вмешательства России в избирательную кампанию, сказал Шифф.