Исторический музей собирает деньги на покупку монет времен Ягайло и Ольгерда 7 20.03.2017, 19:55

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Такие монеты есть сейчас в Беларуси, но их всего три.

В Беларуси набирает популярность краудфандинг - сбор денег на благое дело через интернет. На народные деньги уже ставят спектакли, записывают альбомы, издают книги... Теперь добрых людей просят помочь музею пополнить фонд уникальными раннелитовскими монетами, пишет kp.by.

В начале весны Исторический музей объявил о начале сбора денег на покупку денег XIV века через платформу talaka.by.

- Новогрудский музей собирал так около 110 рублей на ремонт зала. Для провинциального города сумма немаленькая! У них получилось, я подумал, что выйдет и у нас, - рассказывает научный сотрудник Национального исторического музея Роман Крицук. - Мы собираем деньги, чтобы купить девять раннелитовских монет. Восемь из них относятся к чеканке монет времен правления короля Польши и князя ВКЛ Ягайло, еще одна - к периоду правления князя Ольгерда. Есть версия, что это были первые деньги на территории ВКЛ. В Европе их называли динарием, в ВКЛ - пенязем.

Такие монеты есть сейчас в Беларуси, но их всего три: две находятся в нумизматическом собрании БГУ, еще одна - в фонде Исторического музея.

- Раньше такие монеты хранились в Витебском музее, туда они поступили в XIX веке, но потом из-за революций и войн были утрачены, - говорит Роман Крицук. - Сейчас похожие монеты есть у одного белорусского коллекционера. Он сам вышел на нас, предложил выставлять девять редких монет в музее, около полугода мы обсуждали цену и условия сделки.

Чтобы коллекция музея пополнилось новыми экспонатами, нужно собрать 7200 рублей. За первые двадцать дней акции в виртуальной копилке музея - только 505 рублей.

- Для начала неплохо, видно, что интерес у людей есть, - вовсе не расстроен Роман Крицук. - Сейчас монеты находятся у нас на временном хранении. После окончания проекта будет принято решение, что с ними делать дальше. Если соберем нужную сумму, то выкупим их, если нет - вернем владельцу. Есть и третий вариант - выплатить часть суммы, а за второй обратиться к спонсорам. Мы уже даже нашли, где разместить будущую покупку! На первом этаже есть витрина, где выложены муляжи гривен, которые были в обиходе в то же время. Если выкупим, выставим их туда.

Для людей, которые захотят помочь музею материально, есть бонусы. Например, если положили на счет пять рублей - вам дадут открытку, если десять - укажут фамилию в списке спонсоров. Тот, кто пожертвует 100 рублей, помимо всего прочего получит полугодовой абонемент на посещение музея.