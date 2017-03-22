Болельщики «Нанси» встали на защиту белорусского голкипера 1 22.03.2017, 20:08

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Фото: pressball.by

Рулевой французского клуба после обидного проигрыша «Лорьяну» (2:3) назвал игроков идиотами, а белорусского вратаря - деревянным.

Гневная речь, попавшая в эфир Canal+, встряхнула местные форумы — Пабло Корреа объяснили, почему он не прав, пишет «Прессбол».

Тот самый спич.

Реакция официального форума «Нанси» на ветке, посвященной Сергею Чернику:

— Не знал об этом игроке до того, как он перебрался к нам. Но Черник заслуживает лучшего, нежели борьба за выживание или еще хуже — игра в Д2. Черника в «ПСЖ», «Лион» или «Марсель» — и конец скандалу.

— Черника в "ПСЖ".

— Конечно, Черник в «ПСЖ» — это перебор, но по уровню он соответствует добротным командам Лиги 1. Жаль, что об остальных игроках «Нанси» такого сказать нельзя.

— Он не сыграл хорошо против «Лорьяна», но Черник явно не тот, кто был худшим.

— Черник в 15 играх сделал больше, чем Ассембе в течение пяти лет у нас! Даже если Черник сдал в последних встречах, Ассембе не тянет уже пару сезонов.

— Черник был небезупречен в последнем матче, но наезд Корреа… Тогда уже скажем, что и коучинг был деревянный. Попахивает возвращением Ассембе.

— Пабло несколько раз повторил «низкий уровень, не соответствуют уровню», так что очевидно, что Черник не был единственной целью его тирады. Но больше всего меня потрясло, что он произнес: «Правда в том, что у нас деревянный вратарь». Даже в эмоциональном запале ты не можешь говорить такого о Чернике. Похоже, тренер просто ищет оправдания.

— Вот д*рьмо… Теперь снова ждем Ассембе. Черник имеет право пропускать время от времени. «Лорьяну» мы продули в первую очередь из-за дырявой обороны.

— Нельзя так говорить. Тренер считает, что Черник сделал грубую ошибку — ок. Но сказать, что у нас деревянный вратарь… Как такое вообще возможно? Нашелся бы в клубе тот, кто сказал бы Корреа, что в этом матче у нас был еще и деревянный тренер.

— Главное во всей этой истории, чтобы на Чернике никак не сказались последствия. Ок, он профи и все такое, но мы не знаем его как человека, мало знаем о его частной жизни. Когда поднимается такая шумиха в СМИ и соцсетях, негатив обязательно дойдет до ушей.

Черник — не тот игрок, который заслуживает подобного обращения на поле и за его пределами. Он сохраняет неплохой баланс. Да и могли ли мы рассчитывать на идеального вратаря?

Корреа поступил некрасиво, учитывая, что он не мог не знать о включенных камерах. Надеюсь, они вдвоем спокойно обсудят этот эпизод, и Черник уйдет с уверенностью, что начнет следующий матч в старте. Он этого заслуживает.

— Парень является нашим лучшим игроком, уже принес команде очков больше, чем наши великие нападающие принесут за весь сезон. Но гнев Корреа падает на него...

— Хоть я и считаю Черника более сильным голкипером, чем Ассембе, нельзя не признать, что в игре с "Лорьяном" он был плох. При розыгрыше углового мяч пролетал над ним, но вратарь так и остался на ленточке. В моменте с третьим голом он правильно бросался в ноги сопернику, но помешать тому не успел…

Думаю, тренер имеет право жестко критиковать игроков, но делать это следует не перед камерой. Если бы не репортаж Canal+, все осталось бы там, где и следует, — в раздевалке.

— Корреа не мог не знать, что говорит перед камерами. Это же не хорек-журналист, спрятавшийся под лавкой… Возможно, на огласку и был расчет. Сказать, что игроки не соответствуют уровню Лиги 1, чтобы те встрепенулись от шумихи.

— Надеюсь, у Корреа хватит мужества извиниться перед Черником. А еще надеюсь, что он думал головой, прежде чем произносил подобные слова.

— Сергей, вы далеко не деревянный голкипер. И вы уж точно сильнее Ассембе. Без вопросов.

— Черник — лучший наш вратарь за длительный период. На фоне Грегорини, Ассембе, Нарди Черник выглядит гораздо выигрышнее.

— Черник, когда пропустил второй мяч от «Лорьяна», некоторое время лежал на траве подавленный. Это так контрастирует с поведением Манданна и Кулибали, которые вообще не парятся.

— Игроки — не тупицы, они видят, что Черник лучше Ассембе. По крайней мере, я на это надеюсь.

— Для нашего физрука контракты игроков и связи с агентами так же важны, как и спорт. Черник — не его выбор. Был уверен, что при первой же возможности Корреа выстрелит вратарю в спину…

Кто-то из поклонников «Нанси» даже создал отдельную страницу на «Фэйсбуке» с говорящим названием: «Поддержка Сергея Черника после позора Пабло». Свыше 800 человек уже поставили «лайки» под основным тезисом: «После того как Пабло назвал лучшего за долгие годы голкипера «Нанси» деревянным, мы должны продемонстрировать нашу поддержку».

Французы оставляют на стене записи следующего характера:

— Не знал, что Пабло сказал такую вещь... Это просто стыд! Сергей является одним из лучших голкиперов из тех, что играли за нас. Тренеру в последнее время приходится принимать важные решения, но он не должен при этом пренебрегать одним из немногих ценных элементов команды.

— Привет всем, Сергей Черник — лучшее приобретение «Нанси» за много лет. Пабло Корреа должно быть стыдно!!! Я верю в вас, Сергей.