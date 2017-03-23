Власти придумали новую схему обогащения за счет тех, кто построил квартиру 42 23.03.2017, 9:08

11,154

Жители Колодищей продолжают борьбу с управлением строительства Минского района.

На заказ Управления коммунального строительства Минского района жилищно-строительный потребительский кооператив «БТИ – 2007» построил в Колодищах дома. В эксплуатацию их сдали два года назад, но часть членов кооператива до сих пор не может получить бумаги о регистрации права собственности и ключей от квартир, сообщает «Белсат».

Дело в том, что проект домов изменили: например, вместо 12-метровых свай фундамента использовали 24-метровые. Из-за этого стоимость жилья повысилась почти на четверть. Но членам кооператива об этом сообщили только в конце строительства. Пока судебные разбирательства и экспертизы не дали результата. Но люди не теряют надежды и собираются на прием к председателю Верховного суда.