Минчанка отправила обычное резюме и получила шокирующий ответ от работодателя 42 23.03.2017, 13:10

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На днях девушка откликнулась на стандартную вакансию, подходящую ее резюме.

Катя — не ябеда, а обиженный соискатель: «Возможно, стоило закрыть глаза, но думаю, что мы, белорусы, слишком часто закрываем на все глаза». На днях девушка откликнулась на стандартную вакансию, подходящую ее резюме, — тестирование ПО, без опыта, пишет onliner.by.

— Компания для меня — неизвестная. В их вакансии сообщалось о том, что нужен тестировщик любого уровня, можно без опыта, стажер и т. д. Казалось бы, дело обычное: откликаешься и получаешь либо отказ, либо приглашение на собеседование. Но я получила отказ со следующей формулировкой.

— На первый взгляд может показаться, что я всего лишь обиженный соискатель, которому просто отказал работодатель. Но хочу отметить, что я и раньше получала отказы (как и приглашения на собеседования), но никогда они не вызывали у меня такие неприятные эмоции. Всегда отказ был написан в доброжелательной форме, где работодатель вежливо отказывается и желает удачи в поиске работы. Здесь же я вижу отказ-ответ, который граничит с хамством.

И некий Юрий считает, что он в своем сугубо субъективном мнении может высказывать суждения о преимуществе кандидата, даже советует ему сменить область деятельности. Я думаю, что такая форма отказа содержит слишком много негатива и не является вежливым ответом от работодателя. Работодатель должен иметь минимальное представление о чувстве такта в рабочей переписке.

Надеюсь, этот «Start Up» найдет себе достойных сотрудников, а заодно изучит деловой этикет.