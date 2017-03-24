В Чернигове отметят День Воли 24.03.2017, 13:30

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Фото: AFP

По официальным данным, в Чернигове проживает около 15 тысяч белорусов.

Отметить День Воли готовятся и украинские белорусы, живущие на Северщине. 25 марта в Екатерининской церкви, популярной у черниговских православных верующих, состоится молебен за Беларусь. После чего представители белорусской диаспоры и украинские активисты, приверженные Беларуси, встретятся в культурном центре "Интермеццо". В программе - исторический экскурс о создании БНР, дискуссия о нынешнем состоянии дел в Беларуси и, естественно, дружеское белорусско-украинское застолье.

О проблемах национального самоопределения в комментарии «Радыё Рацыi» рассуждает о. Евгений Орда, протоиерей Екатерининской церкви:

- Надо молить Бога, чтобы он помог открыть людям духовные глаза, чтобы они знали, что живут в этом государстве. Чтобы понимали всей своей семьей, своей Родиной, что они белорусы и живут в белорусском, европейском государстве».

Только по официальным данным, в Чернигове проживает около 15 тысяч белорусов. Сколько этнических белорусов живет в украинско-белорусском пограничье, точно неизвестно.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.