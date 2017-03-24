Чем Пачакун отличается от Ждуна 3 24.03.2017, 13:51

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Как белорусский аналог известного интернет-мема завоевывает популярность.

Зимой 2017 года в голландский город Лейден приехала женщина из России. Как ее занесло в больницу тамошнего университета, неизвестно. Но именно там сидела малая скульптурная форма, которую путешественница сочла забавной, сфотографировала и разместила на сайте Pikabu. И всё – началось безумие и триумф Ждуна. Русскоязычный сегмент помешался на зверьке неизвестной породы. Он, безусловно, и сам по себе милашка, но помещенный в знаменитые картины или фото с политиками – взорвал интернет и стал мемом, пишет kyky.org.

В интервью Би-би-си автор Ждуна, художница Маргрит фон Брифорт, рассказала: БшЮ«Вообще скульптура появилась еще весной 2016 года. Но это не вызвало никакого шума. Больница при Лейденском университете дала мне что-то вроде гранта. Мы договорились, что я, в свою очередь, сделаю для них скульптуру. Я обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу в ожидании диагноза. Показались интересными их эмоции, и я решила сделать такого ожидающего персонажа.

Я получила много сообщений из России с просьбой привезти скульптуру туда. Но все не так просто. Ведь эта скульптура уже продана больнице. Есть предложение сделать копию и ее привезти в Россию, но этот вариант я должна обсудить с больницей. Я не имею права сделать точную копию. Но если они разрешат сделать, я бы сделала немного другой вариант Ждуна и с радостью привезла бы его в Россию или Украину. Пока все это на стадии обсуждения».

На вопрос, как она относится к копиям Ждуна, Маргрит фон Брифорт отвечает: «Конечно, я против, чтобы кто-то крал плоды моей работы. Но в Голландии очень сложно найти юриста, который бы разбирался в особенностях законов в области авторского права в России. Я работаю над этим. К счастью, многие русскоязычные люди на фейсбуке предлагают мне свою помощь».

Как работают законы об авторском праве в Беларуси? Есть подозрение, что об этом не знает даже Союз Художников Беларуси. Поэтому непонятно, какие эмоции (положительные или отрицательные) нужно испытывать к игрушке компании «Мальвина», выпустившей на волне мейнстрима своего Пачакуна. А по БТ об этом нам еще ничего не рассказали.

Итак, рассмотрим внимательно нашего Пачакуна. Во-первых, он плюшевый. Мягкий, теплый, и его постоянно хочется щупать (а не кусок глины, который весит сто тонн). Во-вторых, у него руки гораздо больше, чем у Ждуна. В-третьих, у него мордочка другого анфаса и профиля. В-четвертых, мускулатура на груди у Пачакуна пожиже, чем у Ждуна. В-пятых, вообще-то, он морской слон. На этом аргументе от компании «Мальвина» все обвинения в плагиате стоит сворачивать, слишком он безапелляционный и железобетонный.

Связаться с руководством компании «Мальвина» нам, к сожалению, не удалось. Давать любые комментарии прессе, по их словам, они оказались не заинтересованы. А маркетолог в социальной сети, сперва вышедший на контакт, позже удалил свои комментарии. А ведь хотелось просто поблагодарить людей за хорошую работу и клиентоориентированность. И узнать: 1) пачаму Пачакун? 2) хватит ли всем желающим отшитого количества мягкой игрушки? 3) кто из современных модных персонажей еще на подходе? Лично нам бы хотелось увидеть плюшевого Александра Солодуху.

Где купить, и насколько велик список людей, которые ждут Ждуна

Понятно, что такой замечательный зверь разлетается в розничной продаже, как горячие пирожки. Тем более, по такой демократичной цене, как 21 рубль 40 копеек. На эту сумму в непафосном кафе можно разве что пива с орешками выпить. А Ждун – это прекрасный собеседник, психолог, да что там – даже собутыльник, и всё в одной тридцатисантиметровой мягкой игрушке! Выслушает, покивает головой, за ручку подержит (если б вы пощупали его пальчики, всё б сами поняли!).

И не скажешь, что это морской слон. Это квинтэссенция беларуского жителя: мягкий, терпеливый и ждущий, вечно ждущий перемен. И глаза-пуговки такие – доверчиво смотрящие прямо в душу. И зовут его так посконно, по-стародавнему, как языческое божество – Пачакун.

На робкую просьбу «мне бы серенького» очаровательная продавщица Ольга Александровна вздохнула и раскрыла ежедневник. «Кто попродвинутее, те хотят именно серого Ждуна. А их привозят в партии столько же, сколько и остальных цветов. Вот мы и решили завести список ждунов Ждуна. Люди оставляют свои телефоны и количество необходимых им игрушек, а по привозу мы перезваниваем, оговариваем время и оставляем для них Пачакуна Серого. Прямо как в советские времена, торговля из-под прилавка», – смеется продавщица. На сегодняшний день это самая популярная игрушка в продаже: ежедневные продажи – около 120 единиц плюшевых морских слонов. Женщины предпочитают салатового Пачакуна, детям нравится оранжевый, а мужчины без колебаний и сомнений почему-то берут именно синего зверя.

Но все категории граждан незамедлительно фотографируют Пачакуна и выкладывают в соцсети. А если на фото помимо игрушки присутствует еще и котик, поверьте, это фото – не просто милота, а заряжено еще и на любовь, доллары и небывалый в этом сезоне урожай огурцов на личном приусадебном участке. Ну, и на перемены к лучшему, само собой.

А звонка от работников ЦУМа мы дождались буквально через три дня после записи в список ждунов Ждуна, хотя были мы в очереди под номером 20. Теперь серый морской слон Пачакун всегда и везде с нами.