Минздрав намерен запретить рекламу лекарств в Беларуси 7 24.03.2017, 14:19

Фото с сайта focus.ua

При этом представитель Минздрава признала, что о новых отечественных лекарствах порою не знают не только люди, но даже врачи.

Министерство здравоохранения Беларуси намерено добиться в будущем полного запрета на рекламу лекарств в стране, как это сделано в Великобритании. Конкретные сроки не называются, но направление действий обозначено отчетливо.

По словам заведующей Республиканской клинико-фармакологической лаборатории УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Ирины Ефремовой, сегодня в Беларуси рецептурные лекарственные средства рекламируются только в специальных журналах, список которых утверждается Министерством здравоохранения, пишет ej.by.

Безрецептурные лекарственные средства могут рекламироваться в любых изданиях, чем часто и злоупотребляют рекламодатели. Именно поэтому жесткий подход Минздрава к рекламе лекарств вполне оправдан.

«Мы действительно видим факты, когда производители рекламы и рекламные агентства, не зная темы, пытаются приукрасить свойства отдельного препарата. Поэтому на наш взгляд, то, что мы видим в рекламных материалах, не должно попадать на рынок рекламной продукции, потому что там идут сплошные преувеличения: один хвастается перед другим, идет гарантия эффекта, гарантия отсутствия нежелательных реакций. По сути распространяется информация, которая не соответствует действительности. Поэтому мы считаем, что в настоящее время в Беларуси действует рациональный подход к рекламе лекарственных средств», – заявила Ирина Ефремова.

Этот рациональный подход будет становиться еще более рациональным.

Как заявила начальник управления организации производства и перспективного развития Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Татьяна Тумеля, несмотря на жалобы отдельных производителей и поставщиков лекарственных средств либерализации правил рекламы лекарств в стране не планируется, так как в этом нет необходимости.

Напротив, Минздрав считает, что реклама всех без исключения лекарственных препаратов в Беларуси должна быть полностью запрещена, как это сделано, например, в Великобритании.

«Несмотря на то, что мы поддерживаем наших производителей лекарственных средств, рекламировать надо здоровый образ жизни, а не таблетки», – пояснила позицию Минздрава Татьяна Тумеля.

Так, согласно научным исследованиям, на 50% здоровье человека зависит от образа жизни, 15-20% приходится на наследственность, на 20-25% на человека влияет окружающая среда и только 10-15% приходится на медицинское обеспечение, среди которого медикаментозное лечение занимает определенную небольшую долю.

«Конечно, производители заинтересованы в рекламе, потому что маркетинг никто не отменял. Но ничего в законодательстве пока меняться не будет. Должна заметить, что в таких странах, как например, Англия, реклама лекарств запрещена вообще. Это нормально и когда-нибудь мы к этому тоже придем. Лекарственные средства – это не товар, который рекламироваться в принципе не должен. Просто на данном этапе развития нашей фармации у нас частично реклама лекарственных средств разрешена и пока это будет так, но не более того», – заявила Татьяна Тумеля.

При этом представитель Минздрава признала, что в Беларуси о новых отечественных лекарствах порою не знают не только простые люди, которые приходят в аптеки, но даже врачи.