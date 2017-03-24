Госдума РФ напоминает ателье-бутик 4 Григорий Явлинский

24.03.2017, 19:06

Российская Госдума все больше напоминает ателье-бутик — индивидуальный пошив, эксклюзивный покрой.

Если клиенту законы немного жмут, депутаты с легкостью расставят законы. Если законы слишком свободны, думские портные законы подрежут. А для самых дорогих клиентов в Госдуме готовы перешить даже Конституцию.

Вот так отважные портняжки с Охотного ряда одобрили законопроект, освобождающий от уплаты налогов в России граждан РФ, попавших под западные санкции. Какая трогательная забота! Какой патриотизм! Ведь если бы не санкции, ноги бы этих людей в России не было. Но в Думе позаботятся обо всех этих «несчастных и обделенных», обо всех этих кассирах Кремля. Короче, своим — всё, а остальным — закон.

Принятие этих поправок в Налоговый кодекс — новое очень яркое доказательство того, что в стране не столько рыночная экономика, сколько неправовая «понятийная малина» с паханами и шестерками.

Григорий Явлинский