ВВС: Решительность и бескомпромиссность Статкевича вывели его в бесспорные лидеры Беларуси 10 24.03.2017, 19:51

Николай Статкевич

25 марта руководить акцией будет ветеран уличных протестов Николай Статкевич.

В эту субботу, в День Воли, в Минске пройдет очередной Марш рассерженных белорусов» . В день 99-й годовщины провозглашения Белорусской народной республики демонстранты снова будут требовать отмены декрета «о тунеядцах», пишет ВВС.

Во время предыдущих акций протеста несколько лидеров оппозиционных сил были арестованы и получили 15 суток административных арестов. 25 марта руководить акцией будет ветеран уличных протестов Николай Статкевич, который пользуется репутацией пламенного революционера и личного врага Александра Лукашенко.

Отсидев два срока в тюрьме, но так и не обратившись к Лукашенко с просьбой о помиловании, Статкевич завоевал уважение оппозиционно настроенной части общества.

Решительность и бескомпромиссность Статкевича вывели его в бесспорные лидеры кампании против налога на тунеядство. Задержание других лидеров оппозиции, «пятнадцать суток» которых закончатся уже после марша, только закрепило этот статус.

Митинги против намерений властей ежегодно взыскивать 200 долларов с людей, не имеющих работы, продолжаются в Беларуси уже больше месяца. Лукашенко пошел на уступки и временно, по меньшей мере до конца года, отменил «налог с тунеядцев». Однако это не остановило протесты.

Такого подъема протестного движения Беларусь не видела несколько лет.