Россия ударила по Украине дронами неизвестного типа 28.04.2024, 9:29

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В ВСУ прокомментировали атаку.

Во время атаки по Украине российские войска использовали БПЛА неустановленного типа. Вероятно, что это разведывательные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

«Вчера было сбитие. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивать (силы обороны Украины, - ред) и над Николаевской, и над Херсонской, и над Одесской областями», - рассказал он.

Какие разведывательные дроны чаще всего использует РФ

На самом деле, по словам Плетенчука, над территорией Украины работают российские дроны разного типа.

«Обычно, «Орлан-10», уже хорошо знакомые. Это дроны ZALA, SuperCam, гораздо реже можно увидеть «Форпост» и Qods Mohajer-6 иранского производства. Последний, в основном, работает над акваторией Черного моря», - добавил спикер.

Вокруг временно оккупированного Крыма, по его данным, большей частью патрулирует пилотируемая авиация - самолеты Бе, самолеты АНы, и постоянно присутствуют «Сушки» и МиГи, которые ведут разведку и могут наносить огневое поражение.