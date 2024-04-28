«Жив Путин или нет, но это вовсе не его стиль» Александр Кирш, «Обозреватель»

28.04.2024, 9:10

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Александр Кирш

Интересного еще будет много.

Заместителя министра обороны Мордора демонстративно арестовали — вместо того, чтобы тайно убить, как это традиционно практиковалось с теми, кто виноват, мешает или нуждается в перенаправлении своих финансовых потоков. Это вовсе не стиль Путина и потому означает, что власть в Мордоре принадлежит Патрушеву, который делает из точечного устранения системное.

Во внешних отношениях политику нового главы Кремля составит, наоборот, переход на гибридные войны вместо открытых, и в первую очередь гибрид коснется, как ожидают, стран Балтии, с Украиной же должно быть долгосрочное перемирие на условиях, которые будут зависеть от линии фронта на момент соответствующих переговоров.

Насколько власть Патрушева реальна и безальтернативна, можно будет судить по тому, возглавит ли его сын правительство после путинской инаугурации, и если нет — борьба между высокими башнями (хоть и под ковром) еще не закончилась и арестов — интересных и разнообразных — еще будет много.

Для нас при этом вариант с Патрушевым, конечно, не лучший из возможных, но не стоит исключать, что Запад сделает (или уже сделал?) ставку именно на него, ибо он более «умеренный», чем армия, и более «надежный и предсказуемый», чем «либералы».

Да и Патрушев, наверное, согласится на западный вариант от The New York Times для Украины:

«Наиболее реалистичный сценарий для Украины — это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но она сможет сохранить большую часть территории, а затем интегрироваться в Европу экономически и стратегически. Это гораздо лучше, чем полное поражение».

Александр Кирш, «Обозреватель»