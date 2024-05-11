Последний парад наступил 6 Кирилл Мартынов

11.05.2024, 16:25

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На Красной площади прозвучала речь Путина о ядерной войне во имя ветеранов.

Военный парад 9 мая 2024 года станет апогеем нового российского милитаризма. Визуальная и риторическая часть этого мероприятия встала в один ряд с фильмами Лени Рифеншталь. Под снегом в центре Москвы движутся колонны солдат, одетых в стилизованную форму времен Второй мировой. Путин произносит речь о бесконечной войне, вождем которой он себя провозгласил. С трибун за этим наблюдают лидеры государств, от Таджикистана до Кубы, скрепа которых — полное безразличие к судьбе собственных граждан. Шпиц Лукашенко сидит в первом ряду, как в комедийном американском боевике о Докторе Зло.

В Украине продолжается бойня, ракеты летят по городам. Превзойти этот символический климакс насилия у Кремля уже не получится, разве что не хватало в прямом эфире с Красной площади отдать приказ о запусках «Сатаны» по целям на территории безусловных противников. Это был последний парад — более страшным символом сделать его уже невозможно.

Путин произносит речь, которая посвящена ветеранам Второй мировой. Якобы именно ради памяти этих людей солдаты маршируют по площади. Ванда Объедкова пережила Холокост и нацистскую оккупацию Украины и была убита в подвале разрушенного Мариуполя во время атаки российской армии. Ей был 91 год. 96-летний Борис Романченко выжил в Бухенвальде и был убит российским снарядом в своей квартире в Харькове. Дом Ивана Лысуна, прошедшего с боями до Германии, был разрушен российскими войсками, после чего ветеран умер, ему было 97. Так выглядит кремлевская память о ветеранах, о чем напоминают сегодня «Важные истории».

Путин говорит, что война началась в 1941 году и что СССР в течение трех лет в одиночку противостоял нацистам. Он надеется, что мир забудет о пакте Молотова — Риббентропа, варварском разделе Польши между Сталиным и Гитлером, оккупации стран Балтии и вторжении в Финляндию.

Как и в советское время, события 1939–1941 годов должны быть вычеркнуты из официальной версии войны. Но теперь эта уловка используется не просто для обеления Сталина. Она прямо названа Путиным причиной мести Украине и другим странам, не желающим принимать его картину мира. Людей в Украине убивают, потому что они не поверили в право Путина творить прошлое по своему усмотрению. Тех, кто не верит в неосоветский миф о войне, ждет смерть. Так называемое «СВО» объявлено прямым продолжением Второй мировой войны. РФ идет на войну просто потому, что может повторить. Как в популярных романах о «попаданцах», Путин одновременно существует в 1942 и 2024 году, объявляя всех, кто не верит в это, нацистами, подлежащими уничтожению.

Вечная война Путина продолжается, и его речь переходит от памяти ветеранов к ядерной войне.

«Наши стратегические силы всегда в состоянии боевой готовности», — говорит он. Поскольку мир не может быть таким, как его представляет диктатор, этот мир подлежит уничтожению.

Вторая мировая война, та ее часть, которая касалась обороны страны от нацистов, была подлинно народной. Коснулась каждой семьи, стала горем и трагедией для всех, кто пережил ее. Фронтовики не любили вспоминать о своих подвигах и сухо отвечали, что это не должно больше повториться. Сейчас, когда реальных ветеранов почти не осталось, диктатура присвоила себе народную память и сделала из нее машину по уничтожению людей. Вступив в сражение с нацистами, СССР оказался на правильной стороне истории, и теперь это стало символическим ресурсом для оправдания новых злодеяний.

Путин относится к исторической трагедии России 1941–1945 годов как к дворцу в Геленджике: не только граждане, но и прошлое объявлено его собственностью. Говорить о войне иначе, чем диктатор, — значит столкнуться с уголовным преследованием. Отрицать мистическую связь между Второй мировой и нынешней агрессией против Украины — значит стать врагом. Настаивать, что война — абсолютное зло, которое не должно повторяться никогда, — значит атаковать сердце тьмы, сгустившееся у Кремля 9 мая.

На параде 2010 года в Москве шли украинские солдаты, многие из которых теперь защищают свою родину от вторжения россиян. Всего четырнадцать лет назад у двух стран было общее горе, что оставляло надежду на будущее. Нам, столкнувшимися с новой войной, разрушенными городами и миллионами беженцев, ясно, что будущее связано только с тем, что этого больше не повторится. Наше поколение не должно было стать свидетелями и участниками войны, но последний парад Путина призван отнять надежду у каждого.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»