Светлана Алексиевич: Белорусы хотят перемен 4 25.03.2017, 8:05

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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич прокомментировала происходящее в Беларуси.

В интервью «Радыё Свабода» писательница сказала:

- Я могу сказать, что это самый самоубийственный вариант, который власть могла использовать. Власть не модернизируется, она не меняется и не чувствует время, потому что люди хотят перемен, а вместо перемен - аресты. Это просто говорит о беспомощности власти, больше ни о чем.

В головах у людей произошло разочарование властью, так как Лукашенко приостанавливает декрет (о «тунеядстве» — прим.ред.), а потом, как бы провоцируя народ, говорит: «Я ничего не приостанавливал». Власть хочет сказать, что она непреклонна. Это невозможно. Жизнь требует и от власти, и от оппозиции, и от всех быть более пластичным, приспосабливаться ко времени, меняться вместе со временем. А эта незыблемость очень опасна, она приведет к взрыву.

Люди начинают просыпаться, начинают формироваться как граждане... Это я видела по лицам людей, которые выходили на улицы в больших и малых наших городах.