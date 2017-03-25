В Нью-Йорке прошла акция солидарности с протестующими белорусами 2 25.03.2017, 9:36

Фото: facebook.com/jaugeni

В пятницу, 24 марта прошла акция возле консульства Беларуси в Нью-Йорке.

Ее инициаторами были белорусы Флориды.

Во время акции звучали речи с протестом против абсурдного античеловеческой налога на безработицу и против репрессий в Беларуси; призывы освободить арестованных во время протестов в Беларуси, высказывалась солидарность с протестующими в Беларуси.

Несмотря на рабочий день, участие в митинге приняли более 50 человек, некоторые из них прибыли из Майами и других мест Флориды, из Филадельфии и Нью-Джерси.

Фото: facebook.com/jaugeni

Белорусы Нью-Йорка и окрестностей соберутся на еще один митинг 26 марта в 15-00 на Юнион-сквер, у памятника Джорджу Вашингтону, чтобы привлечь внимание американцев к Беларуси.