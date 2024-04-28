Неожиданный вираж: ВСУ сбили легкомоторным самолетом вражеские дроны под Одессой
- 28.04.2024, 8:56
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Стали известны детали уникальной операции.
На юге Украины сбили два российских беспилотника – ZALA и «Орлан-10». В ликвидации этих вражеских разведывательных БПЛА воинам помогла легкомоторная авиация.
Операцию провели над территорией Одесской области.
Об этом вечером 27 апреля сообщила в Telegram пресс-служба Сил обороны юга Украины.
В ведомстве заявили, что беспилотники россиян были уничтожены «с применением легкомоторной авиации». «Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный», – добавила пресс-служба.
Одесские Telegram-каналы начали распространять видео Як-52 в небе – двухместного одномоторного учебно-тренировочного спортивного самолета-моноплана с низкорасположенным крылом и трехколесным шасси. Он выпускался серийно с 1979 по 1998 год.
По информации СМИ, именно Як-52 мог принимать участие в ликвидации БПЛА противника. на одном из видео видно, как небольшой самолет кружил над российским дроном, пока последний спускался на землю на парашюте.
Чтобы задействовать Як-52 в качестве защитника неба в тылу, внутрь могли установить пулемет. Либо же огонь мог вести второй член экипажа, взяв с собой стрелковое оружие.