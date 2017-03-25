Пенсионер: Мы не допустим, чтобы над нами издевались 25.03.2017, 17:19

В стране достаточно достойных людей, которые могут управлять государством.

«Мне 67 лет, я пенсионер. Могу сказать одно, народ проснулся и пойдет дальше! Мирным путем, без всяких войн, без всяких майданов. Нужно менять власть, пусть уходит в отставку! У нас в стране население 9,5 миллионов. Достойные люди, которые могут управлять государством. Мы не допустим, чтобы над нами издевались. Как это так? Наши деды отстраивли Минск, а мы, их внуки, не можем пройти по городу? Это настоящее кощунство! Народ собрался отметить наш национальный праздник, 99-летие нашей независимости.

Белорусы не боятся, будет выходить еще больше людей! Старики будут выходить, уже у них кубышки пустые, доллары закончились, люди в деревнях ходят в сапогах, по 30 лет этим сапогам».

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.