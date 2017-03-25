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Агнешка Ромашевская-Гузы: Белорусы ментально побороли в себе страх

  • 25.03.2017, 17:28
Агнешка Ромашевская-Гузы

Сегодняшний протест кардинально отличается от предыдущих.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы:

«Существенным отличием сегодняшних протестов в Беларуси от проходивших ранее, является неожиданный масштаб людей, которые ментально побороли в себе страх... Экономическая ситуация очень плохая и скорее всего нет шансов на ее улучшение. Мне кажется, что независимо от подавления сегодняшних протестов в Минске и уровня мобилизации силовых структур, это больше похоже на начало, чем на конец...»


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