Агнешка Ромашевская-Гузы: Белорусы ментально побороли в себе страх 25.03.2017, 17:28

Агнешка Ромашевская-Гузы

Сегодняшний протест кардинально отличается от предыдущих.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы:

«Существенным отличием сегодняшних протестов в Беларуси от проходивших ранее, является неожиданный масштаб людей, которые ментально побороли в себе страх... Экономическая ситуация очень плохая и скорее всего нет шансов на ее улучшение. Мне кажется, что независимо от подавления сегодняшних протестов в Минске и уровня мобилизации силовых структур, это больше похоже на начало, чем на конец...»