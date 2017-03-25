Алексей Сапрыкин: Процесс пошел, его не остановить 5 25.03.2017, 18:12

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Алексей Сапрыкин

Фото: facebook.com

Всеми своими действиями власти еще больше настраивают людей против себя.

Об этом в «Фейсбуке» написал актер и деятель Арт Сядзібы Алексей Сапрыкин.

«Нет столько мерзких слов, чтобы назвать происходящее в последние дни и даже недели в Беларуси. Нет столько мерзких слов, чтобы назвать тех, кто бьет бабушек и дедушек, задерживает людей, которые выходят на улицу не из-за того, что им заплатили или пообещали что-то, а из-за тотального отчаяния, которое охватило всех.

Но, всеми своими действиями власти еще больше настраивают людей против себя. Процесс пошел, его не остановить. Остается только, как в химии, добавить катализатор, для ускорения реакции.

С праздником Беларусь, с Днем Воли! Надеюсь, что 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики, мы будем встречать уже в новой Беларуси!

Жыве Беларусь», - написал Сапрыкин.