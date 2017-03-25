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Видеофакт: Женщина на легковом авто остановила автобус с задержанными

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  • 25.03.2017, 18:14
  • 23,315

Журналисты зафиксировали героический поступок белоруски.

Неизвестная водительница легкового авто «подрезала» и заставила остановиться ОМОНовский автобус с задержанными участниками празднования Дня Воли в Минске, сообщает nn.by.

Отважная белоруска затормозила перед самым «носом» автобуса, когда тот совершал поворот под аплодисменты протестующих и одобрительные сигналы других авто.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с сегодняшнего Дня Воли в Минске.


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