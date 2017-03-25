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Российские дальнобойщики готовят масштабную акцию протеста

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  • 25.03.2017, 19:04
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Фото: TACC

По словам организаторов, общее число участников достигнет 20 тысяч.

Не менее 10 тыс. дальнобойщиков только от Объединения перевозчиков России (ОПР) примут участие в «пассивной» забастовке в понедельник, 27 марта, рассказали РБК представители ОПР Андрей Бажутин и Михаил Курбатов. Еще один источник в объединении заявил, что общее число участников достигнет 20 тыс.

Ожидается, что участники «пассивной» акции выстроят колонны из большегрузов вдоль дорог.

«Основная задача стачки — это остановить грузопотоки, то есть останавливаем перевозки и начиная с понедельника выстраиваем колонны вдоль дорог в городах», — пояснил Бажутин.

Дальнобойщики требуют отмены или снижения тарифов системы «Платон», введенной в ноябре 2015 года. Согласно правилам владельцы грузовиков или фирмы-перевозчики, у которых есть машины грузоподъемностью более 12 т, должны компенсировать нанесенный большегрузами вред дорогам.


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