В РФ следователи начали агитировать обвиняемых на войну в Украину 1 28.04.2024, 20:20

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Что известно.

Сотрудники следствия предлагают заключать обвиняемым контракты, чтобы те могли отправиться на войну в Украину вместо колонии, рассказали «Коммерсанту» в адвокатском сообществе.

Правоохранители во время следственных действий и по их завершении вручают обвиняемым специальный документ, который называется «Разъяснение». В нем есть данные лица, подвергающегося уголовному преследованию, а также отдельные положения Уголовного кодекса, в соответствии с которыми можно получить освобождение от ответственности.

Контракты с новобранцами подписывают уже военные. На службу не принимают фигурантов по статьям о педофилии, терроризме, диверсии, государственной измене, наемничестве и подобных особо тяжких преступлениях.

«По сути, следователям делегировали роль агитаторов среди подозреваемых и обвиняемых на заключение контракта о прохождении военной службы в условиях проведения специальной военной операции. Я считаю это не совсем правильным, так как задача следствия заключается в собирании доказательств по уголовному делу, а не в рекрутстве новобранцев», — заявил изданию адвокат Роман Кандауров.

По его словам, новая возможность искупить вину является «неплохой», однако следует установить контроль за процессом, чтобы на свободе не оказались «серьезные, профессиональные преступники».

Адвокат Александр Почуев отметил, что поправки в УК и УПК были приняты в конце марта. Защитник отмечает, что органы следствия и прокуратуры активно вовлекаются в процесс разъяснения прав подследственным касательно военной службы. При этом до сих пор не определен порядок заключения контракта, рассмотрение гражданских исков и соблюдения интересов потерпевших, поясняет адвокат.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил изданию, что подобный порядок заключения контрактов уже действует на оккупированных территориях Украины и в ближайших к ним российских регионах, постепенно его планируют распространить и на другие субъекты.

Массовая вербовка россиян в тюрьмах началась летом 2022 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправили более 100 тыс. заключенных из российских колоний и тюрем. В Кремле не увидели проблемы в практике помилования убийц, маньяков, насильников и людоедов. «Речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, <…> участием в штурмовых группах — и за этим следует уже помилование», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теперь заключенных забирают на фронт в качестве добровольцев после подписания контракта. Он заключается на шесть месяцев, но вернуться домой «контрактник» не сможет, поскольку договор будет продлен автоматически.