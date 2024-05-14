Трое российских военных найдены мертвыми в Симферополе 4 14.05.2024, 12:03

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фото: ASTRA

Возможно, они отравились.

Трое российских военнослужащих найдены мертвыми в хостеле в Симферополе. Предположительно, они отравились наркотиками.

Как сообщают источники ASTRA в экстренных службах аннексированного Крыма, рано утром 10 мая в хостеле на переулке Братском в Симферополе нашли трупы троих военнослужащих в/ч 11742: 21-летнего уроженца Вологодской области Сергея Паутова, 40-летнего уроженца Нижегородской области Д. Терентьева и 37-летнего Р. Наджафова.

Признаков насильственной смерти на телах военных не обнаружено, на руках у них были следы от инъекций, а рядом лежали шприц и свертки с неизвестными веществами. Точные причины смерти пока неизвестны.