Буданов: Россияне начнут атаку на Сумы 1 14.05.2024, 12:04

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Кирилл Буданов

ВСУ готовятся защищаться на этом направлении.

Украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение следующих нескольких дней. Но Россия может начать наступление дальше к северу от Харькова, в Сумской области.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times.

Буданов заявил, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, предпримут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окраин Сум.

«Я понятия не имею, имеет ли это какое-либо значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности», - сказал он.