Беспилотники подорвали еще одну нефтебазу в РФ 1 28.04.2024, 14:27

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иллюстративное фото

Рванули емкости с бензином.

Ночью неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали цистерны с бензином на нефтебазе в Калужской области, расположенной в 290 км от Москвы. В результате атаки цистерны с топливом взорвались, сообщают российские информационные агентства, ссылаясь на заявление губернатора области.

По данным российского новостного телеграм-канала «База», ночью беспилотные летательные аппараты совершили налет на нефтебазу «Калуганефтепродукт».

После удара произошла детонация цистерны с бензином объемом почти 700 кубометров. Спустя полчаса на территории нефтебазы упал еще один БПЛА, третий по счету.

Российские власти заявили, что все беспилотные летательные аппараты были сбиты, однако это заявление вызвало сомнения в социальных сетях. С точки зрения противовоздушной обороны успешное поражение цели означает либо ее необратимое разрушение в воздухе, либо отклонение от траектории в сторону, где отсутствуют объекты, опасные, с точки зрения попадания в них.

Если беспилотный летательный аппарат влетает в емкость с семью сотнями кубометров топлива, это представляет опасность, несмотря на утверждения об успешной защите.

«Но протокол отработан, поэтому первая фаза - бодрый доклад, вторая фаза - сообщение о незначительных повреждениях вследствие падения успешно сбитой цели. Ну и третья фаза - это, собственно, что на самом деле произошло», - прокомментировал заявление российских властей российский аналитик Анатолий Несмиян.