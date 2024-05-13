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Дроны СБУ поразили нефтебазу в Белгородской области РФ

  • 13.05.2024, 11:31
  • 1,196
Дроны СБУ поразили нефтебазу в Белгородской области РФ

Горели и электроподстанции.

Этой ночью дроны Службы безопасности Украины активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ. В результате атаки горела на нефтебазе «Осколнефтеснабжение» возле города Старый Оскол и на подстанции «Елецкая» мощностью 500 кВ.

Об этом рассказали источники «РБК-Украина».

Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции «Елецкая», которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию «Становая» и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

«Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться», - отметил информированный источник.

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