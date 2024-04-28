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В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран

  • 28.04.2024, 20:42
В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран

В знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.

В Армении граждане перекрыли трактором участок трассы в Иран в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщило движение «Тавуш за Родину» на своей странице в Facebook.

Протестующие заблокировали движение по автодороге Армения — Иран в районе города Ехегнадзор.

Трассу перекрыли граждане на легковых автомобилях, трактор же используется лишь один.

Полицейские потребовали от владельца трактора разблокировать движение, однако тот заявил, что машина сломалась.

В знак протеста граждане также перекрыли трассу Ереван — Гюмри, пишет издание.

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