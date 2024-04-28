В Армении протестующие перекрыли трактором трассу в Иран
- 28.04.2024, 20:42
В знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.
В Армении граждане перекрыли трактором участок трассы в Иран в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщило движение «Тавуш за Родину» на своей странице в Facebook.
Протестующие заблокировали движение по автодороге Армения — Иран в районе города Ехегнадзор.
Трассу перекрыли граждане на легковых автомобилях, трактор же используется лишь один.
Полицейские потребовали от владельца трактора разблокировать движение, однако тот заявил, что машина сломалась.
В знак протеста граждане также перекрыли трассу Ереван — Гюмри, пишет издание.