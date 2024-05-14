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Министр обороны Канады: Украину надо поддерживать до победы, а не «сколько нужно»

  • 14.05.2024, 21:41
Министр обороны Канады: Украину надо поддерживать до победы, а не «сколько нужно»
Билл Блэр

Также Билл Блэр объяснил, что он считает победой.

Глава Министерства обороны Канады Билл Блэр считает ошибочной поддержку Украины «столько, сколько потребуется» и вместо этого предлагает связать ее с победой украинской стороны в полномасштабной войне.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Блэр заявил на мероприятии Atlantic Council накануне, 13 мая.

Атташе по вопросам обороны посольства Киева в Канаде генерал Борис Кременецкий обратил внимание, что канадский министр призвал к поддержке Украины, «пока она не победит», и попросил уточнить, что для него означает эта победа.

"Когда я получил эту работу (министра обороны. – Ред.), честно говоря, я изменил наш язык, потому что «столько, сколько потребуется» – это не очень обнадеживающе или даже прагматично», – пояснил свое мнение Блэр.

По его словам, победа – «это крепкие, безопасные границы для Украины, но также и для украинцев, чтобы они могли жить в мире и процветании».

«И поэтому для меня победа – это, очевидно, победа над Путиным и изгнание его из Украины. И это также создание условий, которые позволят обеспечить длительный, безопасный мир для украинского народа», – добавил глава канадского Минобороны.

Формулировку о поддержке Украины «столько, сколько потребуется» активно используют союзники Украины, в частности Германия и США.

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