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Шок: фоторепортаж РБК со Дня Воли в Минске

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  • 25.03.2017, 20:51
Фото: Сергей Гудилин

Власти испугались мирной демонстрации в День Воли.

В центре Минска завершилась акция, приуроченная к национальному Дню воли, который ежегодно отмечается в честь основания в 1918 году Белорусской Народной Республики, передает РБК.

По разным данным, во время мероприятия сотрудники милиции и ОМОНа задержали более тысячи человек, среди которых примерно десять — журналисты местных и иностранных СМИ.

Район проведения акции был перекрыт, также временно закрыто несколько центральных станций метро.

Участники митинга остались на проспекте Независимости и аплодировали, выражая тем самым свой протест, а также выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», «Баста!», «Позор!»

Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин
Фото: Сергей Гудилин

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