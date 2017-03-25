Белорусы возмущены «скотством» сотовых операторов 25 25.03.2017, 21:05

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Мобильные операторы МТС, Velcom и «Лайф» отключили 25 марта часть пользователей от связи и интернета.

«На каком основании оператор Velcom отключил сегодня своим пользователям доступ к интернету? Разве это не нарушение обязательств с его стороны? И не доказательство сотрудничества с КГБ?

Полагаю, массовые претензии по этому поводу заставят оператора задуматься о том, все ли беларусы готовы терпеть такое скотство? Хорошо бы поставить их раком и предложить выбор: КГБ или пользователи и прибыль. Буду разбираться», - писали минчане в соцсетях.