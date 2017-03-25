Журналист «Дождя»: В Беларуси выведена особая порода людей 26 25.03.2017, 21:39

Сергей Ерженков

Фото: facebook.com

Даже по внешним антропологическим признакам они имеют мало общего с остальными белорусами.

Об этом после брутального разгона мирных демонстрантов в Минске написал журналист российского телеканала «Дождь» Сергей Ерженков.

«Когда мне говорили, что в Беларуси выведена особая порода людей, и они даже по внешним антропологическим признакам имеют мало общего с остальными белорусами, я, признаться, считал это преувеличением.

Сегодня я лицом к лицу столкнулся с этими бойцовскими сторожевыми без намордников. Гримасы ненависти, оскаленные морды. Втроем-впятером они избивали стариков и женщин. Не знаю, как их дрессируют, чем их накачивают, но это страшное зрелище. У нас такое было только 6 марта.

Ни на одном российском митинге меня не покидало ощущение, что в случае задержания есть, пусть и призрачный, шанс договориться. Тут этого ощущения не было. Гэтыя быкі, маюць сваю праўду:

Ім не трэба сонца, цемры ім багата», - написал Ерженков на своей странице в «Фейсбуке».