Идем на Площадь! 6 Лера Савченкова

25.03.2017, 22:42

Воскресенье 26 марта 12.00 Октябрьская площадь. Пойдемте.

В марте задержали, избили и посадили на сутки около 1000 беларусов в Беларуси. Сегодня, 25 марта, многим из нас пришлось убегать от представителей силовых структур, многим убежать не удалось. Гражданам своей страны, оплачивающим налоги для того, чтобы "космонавты" могли бегать, избивать и задерживать нас. И тем гражданам, которые не могут заплатить налог, потому что в прекрасном социальном государстве они должны платить налог на тунеядство.

Достало:

Быть рабами в своей стране;

Жить в постоянном страхе и ожидать черный воронок;

Превозмогать немыслимые преграды для выживания;

(Добавляйте сами)

ПРИСЯГА гражданина Республики Беларусь

Я, Савченкова Валерия Викторовна, получая гражданство Республики Беларусь, присягаю на верность Республики

Беларусь и ее народу.

Клянусь свято соблюдать и отстаивать международные договоренности в области прав человека и Конституцию Республики Беларусь, не щадя своей жизни защищать права, свободы и законные интересы граждан и общества.

Лера Савченкова