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В Витебске больше 100 человек вышли на Площадь

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  • 26.03.2017, 15:58
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Фото: tut.by

На митинге в честь Дня Воли люди требовали «власти для народа».

Более 100 человек вышли сегодня на митинг, посвященный Дню Воли в Витебске.

Люди держали плакаты «Не народ для власти, а власть для народа», обсуждали экономические проблемы и политическую обстановку в стране. В митинге участвовали примерно 100 человек, сообщает tut.by.

Как и вчера к витеблянам вышли начальник отдела охраны правопорядка УВД Витебского облисполкома Александр Калиновский и заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский. Они предупредили горожан, что мероприятие на площади Победы не разрешено городской властью, и предложили им разойтись. Подгурский, как и накануне, пригласил желающих на беседу в горисполком.

Фото: tut.by

Ситуацию контролировали сотрудники милиции в форме и штатской одежде. Возле площади Победы стояли автозаки.

Фото: tut.by

Во время акции задержали правозащитника Павла Левинова. Позже это коснулось и правозащитника Леонида Светика.

Кроме того, 26 марта в Витебске задержали журналиста Константина Мордвинцева и активистку Ирину Третьякову.

Фото: tut.by

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