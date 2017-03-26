Лия Ахеджакова назвала «историческим моментом» проведение по всей РФ акций протеста 3 26.03.2017, 17:48

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Лия Ахеджакова

По всей России прошли антикоррупционные митинги «Он вам не Димон».

В воскресенье по всей России проходят антикоррупционные митинги «Он вам не Димон», посвященные расследованию Алексея Навального об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Проведение акций протеста актриса Лия Ахеджакова назвала «историческим моментом». Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она обратила внимание на то, что россияне присоединились к акциям протеста не только в столице, но и в регионах. «Это очень важно; и что люди оценили и поняли, что это очень важный, я бы сказал исторический момент», — отметила актриса.

Также Ахеджакова прокомментировала задержание в Москве оппозиционера Алексея Навального, назвав его ожидаемым. «То, что Лешу должны были задержать, кто бы сомневался. Уж не такая беззубая московская власть», — отметила актриса.

Вместе с тем она обратила внимание на сведения об участии в акциях протеста большого количества молодых людей, подчеркнув, что приветствует такую активность молодого поколения россиян.

«Проснулось не поротое поколение. Проснулось, очнулось и сообразило, что происходит. Кончилось терпение у истории, кончилось терпение в воздухе. Молодежь, которая обязана выйти на улицы, она-таки вышла», — заключила Ахеджакова.