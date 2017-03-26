закрыть
26 марта 2017, воскресенье, 21:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ОБСЕ осудила неадекватные действия Лукашенко

12
  • 26.03.2017, 18:04
  • 37,088

Глава БДИПЧ ОБСЕ озабочен ненужным применением силы белорусскими властями против мирных демонстрантов.

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк осудил ненужное применение силы белорусскими властями против мирных демонстрантов в Беларуси.

Заявление распространила пресс-служба ОБСЕ, передает tut.by.

Линк убежден, что белорусские власти должны соблюдать обязательства, взятые Беларусью в качестве государства — члена ОБСЕ в плане уважения права на свободу мирных собраний.

«Сообщения о разгоне мирных демонстраций, произвольных задержаний и ненужном применении силы против протестующих, а также против правозащитников и журналистов вызывают серьезную озабоченность», — отметил он.

Линк также подчеркнул, что события 25 марта и «сообщения о задержаниях и арестах сотен граждан, активистов оппозиции, журналистов, обысков в офисах организаций гражданского общества и мобилизации сил безопасности и ОМОНа, были попыткой запугать тех, кто планировал участвовать в мирной демонстрации».

Напомним, 25 марта в Минске прошла акция по случаю Дня Воли. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.


Мнение

Жизнь Статкевича под угрозой!
Жизнь Статкевича под угрозой! Владимир Некляев
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается