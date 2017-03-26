«Немецкая волна»: Где Николай Статкевич? 7 26.03.2017, 20:19

Николай Статкевич

Один из лидеров Белорусского национального конгресса (БНК) Николай Статкевич с 23 марта не выходит на связь.

Об этом сообщила «Немецкой волне» супруга политика Марина Адамович. В субботу, 25 марта, в День воли Статкевич должен был быть в Минске на площадке около Академии наук. Оттуда он как организатор проведения акции от имени БНК планировал начало шествия по главному проспекту белорусской столицы. Но политик там не появился.

«В последний раз я видела Николая утром в четверг, 23 марта, после этого пришло сообщение, что с ним все в порядке, с тех пор его телефон не отвечает, и нет никого, кто бы мог мне рассказать, где мой муж», - заявила Адамович. Она подчеркнула, что главной целью Статкевича было остаться на свободе до 25 марта. «Мы обсудили систему сигналов безопасности, и он ушел, чтобы его не арестовали до этого срока», - говорит Адамович. Она убеждена, что если бы Николай Статкевич не был арестован, то «сделал бы все возможное, чтобы приехать в Минск на акцию, куда он сам позвал людей».

В списке задержанных нет

Марина Адамович рассказала, что в понедельник, 27 марта, она вместе с адвокатом намерена подать официальный запрос в КГБ Беларуси о местонахождении Николая Статкевича. По ее словам, она уже обращалась за справками в СИЗО КГБ, в минский следственный изолятор МВД на Володарке и в изолятор временного содержания на Окрестина, но ей ответили, что Статкевича там нет.

«У меня есть все основания не верить, что его не удерживают в СИЗО КГБ», - полагает супруга политика.

«Нелепые заявления про то, что Николай сбежал в Париж или еще куда-нибудь, как это в 1999 году говорилось про бесследно исчезнувших белорусских оппозиционеров - экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и генерала МВД Юрий Захаренко, можно расценивать как прямую причастность властей к исчезновению моего мужа», - добавила Марина Адамович.

В списке задержанных cпецслужбами по обвинению в подготовке «массовых беспорядков» по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса, который ведет белорусский правозащитный центр «Весна», имени Николая Статкевича нет.

Юрист «Весны» Валентин Стефанович сообщил, что 27 марта все правозащитные структуры Беларуси планируют выступить с совместным заявлением к властям «дать информацию о местонахождении Статкевича и о его процессуальном статусе, а также призвать, чтобы в отношении его не применялись никакие недозволенные методы допросов и жестокое обращение».