Синоптики: В последнюю неделю марта сохранится неустойчивая погода 3 27.03.2017, 13:03

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Всю неделю в Беларуси будет неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом, но к выходным потеплеет.

В последнюю неделю марта сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с быстрым перемещением фронтальных разделов и областей повышенного атмосферного давления, так что солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, не обойдется без осадков. Температурный фон в течение рабочей недели будет удерживаться около климатической нормы, лишь по юго-западу страны немного выше нормы. О прогнозе на неделю tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.

Во вторник, 28 марта, ночью и утром под влиянием фронтального раздела по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. На большей части территории страны сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6 °С, максимальная днем +4…+10 °С, по юго-западу страны воздух прогреется до +11…+15 °С.

В среду, 29 марта, ночью в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, при небольшой облачности подморозит до 0…-6 °С. Утром и днем очередная система фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря, обусловит на большей части территории нашей страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), максимальная температура воздуха днем составит +2…+9 °С; в юго-западных районах температурный фон немного выше — ночью +1…+4 °С, днем +10…+15 °С.

В четверг, 30 марта, ночью под влиянием фронтальных разделов на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах возможен слабый гололед. Днем погода улучшится и будет в основном без осадков, лишь по востоку страны уходящий фронт вызовет кратковременные осадки. Температура воздуха минимальная ночью составит от -4 °С по северу до +5 °С по югу, максимальная днем +2…+8 °С, по юго-западу до +10 °С.

В пятницу, 31 марта, атмосферные фронты обусловят ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром подморозит, так что на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха ночью понизится до 0…-6 °С, максимальная температура днем +2…+9 °С; по юго-западу страны ночью +1…+6 °С, днем +10…+15 °С.

В первые апрельские выходные дни придет настоящее весеннее тепло. С юго-западными потоками к нам начнет поступать теплый воздух, и температурный фон повысится. В отдельных районах, преимущественно по северной половине страны, не обойдется без кратковременных дождей.