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Избитого ОМОНом Логвинца осудили на 10 суток

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  • 27.03.2017, 16:50
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Минский суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

Судом Московского района Минска политолог, активист оппозиции Алесь Логвинец был признан виновным в мелком хулиганстве — он якобы нецензурно выражался, пишет nn.by.

Приговор — 10 суток административного ареста.

Задержан Логвинец был еще 23 марта во дворе своего дома. Его жестоко избили, он был в больнице. На суде омоновцы заявили, что Логвинец сам бился головой о кресла в машине.


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