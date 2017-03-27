Избитого ОМОНом Логвинца осудили на 10 суток 10 27.03.2017, 16:50

5,596

Минский суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

Судом Московского района Минска политолог, активист оппозиции Алесь Логвинец был признан виновным в мелком хулиганстве — он якобы нецензурно выражался, пишет nn.by.

Приговор — 10 суток административного ареста.

Задержан Логвинец был еще 23 марта во дворе своего дома. Его жестоко избили, он был в больнице. На суде омоновцы заявили, что Логвинец сам бился головой о кресла в машине.