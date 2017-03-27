МИД Великобритании призывает власти Беларуси освободить задержанных демонстрантов 1 27.03.2017, 19:39

Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление по поводу недавних событий в Минске.

На День Воли были задержаны сотни людей. В понедельник прошли суды.

МИД Великобритании отмечает, что в Лондоне внимательно следят за событиями в Беларуси, и не только во время Дня Воли, но и накануне, когда также проходили задержания.

«Нас волнуют действия правоохранительных органов в Минске. Кажется, что большое количество граждан, активистов и журналистов задержали произвольно и поголовно», — говорится в заявлении.

Также внешнеполитическое ведомство Великобритании подчеркивает, что «использование силы и запугивания против тех, кто пользуется своим правом на мирное собрание, не может быть оправдано».

Лондон призывает официальный Минск «уважать и поддерживать право на свободу собраний, ассоциаций и высказываний». В заявлении содержится также призыв «освободить тех мирных протестующих, которые еще находятся в заключении».