закрыть
27 марта 2017, понедельник, 20:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

МИД Великобритании призывает власти Беларуси освободить задержанных демонстрантов

1
  • 27.03.2017, 19:39

Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление по поводу недавних событий в Минске.

На День Воли были задержаны сотни людей. В понедельник прошли суды.

МИД Великобритании отмечает, что в Лондоне внимательно следят за событиями в Беларуси, и не только во время Дня Воли, но и накануне, когда также проходили задержания.

«Нас волнуют действия правоохранительных органов в Минске. Кажется, что большое количество граждан, активистов и журналистов задержали произвольно и поголовно», — говорится в заявлении.

Также внешнеполитическое ведомство Великобритании подчеркивает, что «использование силы и запугивания против тех, кто пользуется своим правом на мирное собрание, не может быть оправдано».

Лондон призывает официальный Минск «уважать и поддерживать право на свободу собраний, ассоциаций и высказываний». В заявлении содержится также призыв «освободить тех мирных протестующих, которые еще находятся в заключении».


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается