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Как минчанка сшила сыну огромный бело-красно-белый флаг ко Дню Воли

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  • 28.03.2017, 7:48
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Фото: Еврорадио

Белорусские женщины умеют воспитывать героев и патриотов.

Нина Дмитриевна Ковалгина ― пенсионерка, мать Дмитрия: 27 марта его осудили на 5 суток за участие в несанкционированной акции на День Воли. В сумке Димы, который так и не дошел до места сбора (его «взяли» на выходе из перехода), был большой бело-красно-белый флаг. Полотно 4,5х8 метров сшила сама Нина Дмитриевна, сообщает «Еврорадио».

«Я знаю, что это необходимо для нашей страны, ― просто рассказывает Нина Дмитриевна. ― Естественно, я настраивала себя на то, что детей могут забрать». Нина едет в троллейбусе и не стесняется рассказывать о суде над сыном. Его дело ― традиционное для подобных судов: свидетели противоречат друг другу, говорят то, чего не написано в протоколе.

Инженер по деревообработке, Нина Дмитриевна на акциях протеста была лишь однажды ― «после каких-то президентских выборов». Недавно она перенесла операцию на сердце, получила вторую группу инвалидности, поэтому 25 марта осталась дома с внуком ― кроме сына, на демонстрацию пошли и дочь с мужем. Они избежали «хапуна», спрятавшись в определенное время во дворах.

«Если бы было, с кем оставить ребенка, я бы тоже вышла. Хотя бы просто постоять и поддержать людей, хотя бы количеством».


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