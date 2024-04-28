«Киберпартизаны» опубликовали доносы, написанные в белорусский КГБ за девять лет

«Киберпартизаны» опубликовали доносы, написанные в белорусский КГБ за девять лет3
- 28.04.2024, 14:34
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Их взяли со взломанного сайта.
«Киберпартизаны» выложили в сеть сообщения, которые КГБ Беларуси получил через сайт за девять лет. Ранее они сообщали о взломе сайта ведомства.
«Если вы вдруг не заметили, то вместе с базой сайта КГБ мы выложили в сеть и доносы, которые отправляли чекистам через портал с сентября 2014 по август 2023 г. Теперь жалобы «информаторов» КГБ в открытом доступе, а также предложения иностранных граждан пойти на сотрудничество», — сообщили «Киберпартизаны».
Хакеры пообещали опубликовать в ближайшее время самые интересные из сообщений. Всего за девять лет через сайт в КГБ обратились 40 тысяч раз.
Напомним, официальный сайт КГБ Беларуси не работает уже больше двух месяцев. При попытке зайти на него появляется сообщение о том, что он находится в разработке.
В КГБ эту информацию не комментировали.