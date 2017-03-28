«Немецкая волна» написала о неадекватности белорусской власти 7 28.03.2017, 7:59

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ФОТО: SVABODA.ORG

Непонятно, как диктаторский режим будет выходить из им же созданной ситуации.

После массовых акций протеста в Беларуси начались суды над их участниками, задержанными 25 и 26 марта. Их приговаривают к административным арестам либо к крупным денежным штрафам, сообщает «Немецкая волна».

В Беларуси снова заработал судебный конвейер. В понедельник, 27 марта, в районные суды белорусской столицы были доставлены десятки человек, задержанных в Минске в минувшие выходные во время акций протеста. Им инкриминируется нарушение административного кодекса по статьям за участие в несанкционированном мероприятии и (или) за мелкое хулиганство. Информация о судебных процессах продолжает поступать и из других регионов Беларуси.

По словам омоновцев, которые, как правило, выступают на процессах в качестве свидетелей, чуть ли ни все фигуранты административных дел «размахивали руками, громко ругались матом и не подчинялись законным требованиям представителей государственных органов». Впрочем, это стандартные обвинения в адрес оппонентов власти, которых силовики задерживают во время уличных акций в Беларуси.

Без оправданий

Ни один судебный процесс на момент подготовки материала не завершился оправдательным вердиктом. Людей приговаривают к длительным административным арестам или штрафам, хотя в показаниях свидетелей юристы отмечают множественные противоречия, а протоколы задержаний написаны будто бы под копирку.

Наблюдатели обращают внимание на то, что имена и фамилии большинства тех, кто предстал перед судом, не известны широкой общественности. Многие из задержанных впервые участвовали в уличных акциях и не связывают себя с политикой или оппозицией. Люди добивались лишь отмены президентского декрета №3, улучшения уровня жизни, за что и поплатились свободой или деньгами.

Но есть среди фигурантов административных дел и известные люди. Так, директор культурной площадки «Арт-усадьба» Павел Белоус арестован на 15 суток, активист Леонид Кулаков проведет за решеткой 25 суток, к 15 суткам административного ареста приговорен оператор независимого телеканала Белсат Александр Борозенко. Бывшему скрипачу популярного коллектива «Крамбамбуля» Александру Хавкину во время суда стало плохо, и ему вызвали «скорую помощь».

Отцы и дети

В суде Заводского района Минска судили отца и сына - Анатолия и Максима Фроловых. Фролов-старший рассказал в суде, что 25 марта приехал в Минск с сыном, чтобы пройтись по магазинам. Однако их задержали в центре города без всяких объяснений. Страдающего язвой желудка Анатолия оштрафовали на 10 базовых величин (115 евро), а его сына приговорили к 10 суткам ареста. Отец обратился к судье с просьбой изменить ему штраф на административный арест, чтобы быть рядом с сыном, у которого проблемы с сердцем. К слову, Анатолий Фролов требовал в суде проверить на полиграфе показания свидетеля-омоновца, но суд в этом требовании отказал.

В Московском суде Минска 27 марта судили политолога, переводчика и преподавателя Алеся Логвинца, бывшего заместителя председателя Движения «За свободу». Его приговорили к 10 суткам ареста. Алеся Логвинца вместе с его 22-летним старшим сыном Антоном еще 23 марта схватили возле дома неизвестные в штатском и заволокли в автомобиль. Там Логвинца избили - врачи констатировали у него сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом носа. По словам Антона Логвинца, на суд не пустили родственников Алеся, он успел лишь обнять своего младшего сына, которому еще не исполнился и год.

Статкевич нашелся

Более трех суток ничего не было известно о судьбе бывшего кандидата в президенты на выборах 2010 года и экс-политзаключенного Николая Статкевича. Политик после арестов других лидеров оппозиции заявил, что берет на себя ответственность и организацию акции в Минске 25 марта.

Связь с ним прервалась еще 23 марта, никто из соратников и родственников Статкевича не знал, где он находится. А 27 марта стало известно, что все это время политик находился в СИЗО КГБ, о чем он сообщил СМИ, назвав действия в отношении себя похищением и призвав людей выходить с протестами на улицы и в дальнейшем, в том числе и во время государственных праздников.

Неадекватность власти

Руководитель Белорусского Хельсинкского комитета, юрист Олег Гулак 25 марта сам попал «под раздачу», когда находился в офисе правозащитного центра «Весна», куда ворвались силовики и задержали 57 человек. Гулак называет происходящее в стране «форменным бредом». С точки зрения юриста, отмечает он, имеют место незаконные задержания, незаконные и заведомые постановления судов. «А с точки зрения правозащитника, уместен вопрос, зачем власти все это делают и как собираются выходить из этой ситуации?», - говорит Олег Гулак.