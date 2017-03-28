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Лебедько призвал Европу не давать Лукашенко кредитов

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  • 28.03.2017, 9:08
АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО

Белорусского политика поддержали консерваторы из литовского Сейма.

Сразу после освобождения с «суток», к которым лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько приговорили 10 марта за «организацию несанкционированного митинга», политик отправился в Вильнюс, где встретился с литовскими парламентариями, сообщает «Белсат».

На пресс-конференции в литовском Сейме Лебедько заявил, что будет влиять на решение Европы по кредитованию Беларуси.

«Солидарность - это то, что должно быть. Должен быть отправлен четкий сигнал властям Беларуси, что нет никаких перспектив сотрудничества с этой властью, пока люди находятся в тюрьмах. Мы отправимся на Европейский конгресс народных партий - это основные партии в Европе, в которых имеются рычаги воздействия, - от них во многом зависит, получит Лукашенко кредиты или нет», - заявил Лебедько.

Экс-министр иностранных дел, представитель фракции «Союз Отечества-Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис заявил, что он будет ставить вопрос о возобновлении применения санкций в отношении Беларуси.

«Те санкции, которые сейчас отменены, позволяют этому режиму получать финансовые потоки из Всемирного банка, из Европейского банка реконструкции и развития», - заявил Ажубалис - Мы предлагаем и будем призывать к восстановлению этих санкций в отношении Беларуси, потому что если Кремль в настоящее время не имеет достаточно средств для финансирования своего союзника, то почему мы должны это делать?».


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