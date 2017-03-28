Сенат США поддержал вступление Черногории в НАТО

Сенат США поддержал вступление Черногории в НАТО2
- 28.03.2017, 10:13
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97 членов Сената США поддержали решение о вступлении Черногории в НАТО, двое проголосовали «против».
Сенат США большинством голосов поддержал вступление Черногории в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод – gordonua.com).
97 членов Сената поддержали это решение, двое проголосовали «против» – это республиканцы Рэнд Паул и Майк Ли.
19 мая 2016 года главы МИД стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс, и страна получила статус наблюдателя на заседаниях организации. Полноценным членом Североатлантического альянса Черногория станет после одобрения протокола парламентами всех государств – членов НАТО.
16 октября 2016 года в Черногории прошли выборы в парламент, победу на которых одержала правящая Демократическая партия социалистов во главе с Джукановичем. Он провозгласил, что страна в ближайшие месяцы вступит в НАТО и завершит переговорный процесс о вхождении в Европейский союз.